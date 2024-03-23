Задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"

В Брянской области задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл" в Московской области.

В Брянской области задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл" в Московской области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.

Личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холл", удалось установить. Это 37-летний Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров. Все они - граждане Таджикистана. Кто из них задержан - пока неизвестно.

Отметим, что в результате произошедшего накануне теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 80 человек.