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    Задержаны четверо членов ИГ, пытавшихся совершить теракты в столице России

    Координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности России задержала четверых участников "спящей ячейки" международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших серию терактов на территории Московского региона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    В ходе следствия было установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

    "При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. 

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