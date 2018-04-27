Задержаны четверо членов ИГ, пытавшихся совершить теракты в столице России

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности России задержала четверых участников "спящей ячейки" международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших серию терактов на территории Московского региона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе следствия было установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

"При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.