Задержано лицо, взорвавшее ручную гранату в военном городке в Тбилиси

Задержано лицо, взорвавшее ручную гранату в военном городке в тбилисском поселке Варкетили.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

Следствие установило, что задержанное лицо 1977 г.р. в целях мести выбросило с последнего этажа жилого здания гранату типа "РГД".

В результате инцидента пострадали 3 человека, которые в настоящее время проходят лечение в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанного ждет лишение свободы сроком от 16 до 20 лет, либо пожизненное заключение.