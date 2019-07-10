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Задержано лицо, взорвавшее ручную гранату в военном городке в Тбилиси

Задержано лицо, взорвавшее ручную гранату в военном городке в Тбилиси

Задержано лицо, взорвавшее ручную гранату в военном городке в тбилисском поселке Варкетили.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 

Следствие установило, что задержанное лицо 1977 г.р. в целях мести выбросило с последнего этажа жилого здания гранату типа "РГД". 

В результате инцидента пострадали 3 человека, которые в настоящее время проходят лечение в больнице. 

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанного ждет лишение свободы сроком от 16 до 20 лет, либо пожизненное заключение. 

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