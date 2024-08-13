Задержанный по делу об избиении главы МИД Армении обратился в ЕСПЧ

Арестованный по делу об избиении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна Ара Бадоян обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Арестованный по делу об избиении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна Ара Бадоян обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Бадоян считает, что его лишили свободы незаконно, и попросил рассмотреть это дело. ЕСПЧ заинтересовался этим делом и попросил армянскую сторону предоставить документы и дополнительную информацию по делу.

Напомним, что в ночь на 10 ноября 2020 года в Ереване начались массовые беспорядки перед зданиями Народного собрания (НС), правительства, а также у правительственных дач. Погромщики ворвались в здание НС, а увидев на улице автомобиль Мирзояна, вытащили министра из машины и избили. В результате глава МИД был госпитализирован в бессознательном состоянии с многочисленными переломами и другими телесными повреждениями.

Согласно материалам следствия, Бадоян присоединился к участникам массовых беспорядков, применившим насилие в отношении министра, прорвался сквозь их ряды, подошел к уже лежавшему на земле Мирзояну и ударил его ногой.

Сам Бадоян вину не признает, и считает, что следствие руководствовалось чистыми предположениями.