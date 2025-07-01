Задержанный глава азербайджанской общины в Екатеринбурге проходит свидетелем

Стали известны некоторые подробности задержания главы азербайджанской диаспоры в российском Екатеринбурге Шахина Шихлинского.

Стали известны некоторые подробности задержания главы азербайджанской диаспоры в российском Екатеринбурге Шахина Шихлинского.

Как сообщает Report , сын Шихлинского Мутвалы, который был задержан вместе с отцом, однако был позднее освобожден, рассказал, что его отец находится на допросе в СК по Свердловской области РФ в статусе свидетеля.

"Нам удалось созвониться <...>. Он сказал, что сейчас допрашивается. Я могу только предполагать, что его задержали по нашумевшему делу, о котором мы с вами прекрасно знаем (дело Сафаровых - ред.)", - отметил Мутвалы.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновников этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

Повторная экспертиза, проведенная в Азербайджане после доставки тел братьев в страну, показала, что они подверглись побоям, в частности, Зияддин Сафаров скончался в результате посттравматического шока от многочисленных тяжелых травм.