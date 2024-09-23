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Задержанный бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал арест

Задержанный бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал арест Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанного накануне по подозрению в особо крупном мошенничестве, обжаловал избрание ареста.
В регионе
23 сентября 2024 г. 19:44
Задержанный бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал арест

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный по подозрению в особо крупном мошенничестве, обжаловал избрание ареста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде, в котором было принято решение об аресте Пашаева до 15 ноября.

"Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда", - сказала собеседница агентства.

Напомним, что Пашаев был задержан военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его семью по делу о неуплате налогов.

По итогам закрытого заседания 18 сентября военный суд отправил Пашаева в СИЗО на два месяца. В случае признания виновным бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.

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Версия на азербайджанском языке Saxlanılan sabiq vəkil Elman Paşayev həbsindən apellyasiya şikayəti verib

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