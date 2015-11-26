Задержанная в Ереване группировка планировала нападение на парламент и премьера Армении

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Обезвреженная накануне в Ереване вооруженная банда планировала нападения на парламент и премьер-министра Армении. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на свои источники.

"Группа планировала определенные действия в Национальном Собрании Армении, а их другой целью был премьер-министр Овик Абраамян", - отмечается в статье.

Как сообщалось, сотрудники Службы нацбезопасности Армении совместно с представителями полиции задержали в одном из домов на окраине Еревана вооруженную банду.

Группировка планировала на территории страны "ряд тяжелых преступлений", утверждают в пресс-центре СНБ. В преступную группировку были вовлечены 19, в основном, безработных граждан Армении.