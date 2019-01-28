Задержанная в Иране австралийская ученая выпущена из тюрьмы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Иране освобождена из-под ареста демограф Мейманат Хосейни-Чавоши, у которой, помимо иранского, есть и австралийское гражданство.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщил ее адвокат Махмуд Бехзади.

"Я справлялся о ней сегодня, и мне сказали, что Хосейни-Чавоши была освобождена несколько дней назад", - сообщил он. При этом Мейманат остается в Иране, и будет ли ей предъявлено обвинение, неясно.

Сотрудница расположенной в Мельбурне Школы демографии и всемирного здоровья была арестована в декабре 2018 года, когда покидала Иран. Она была заподозрена в подрывной деятельности и попытке проникновения в государственные учреждения.

Ученая выступала против последних инициатив режима аятолл, связанных с отменой контроля над рождаемостью.