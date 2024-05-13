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В Тбилиси полиция задержала 20 протестующих

В Тбилиси полиция задержала 20 протестующих В Тбилиси полиция задержала как минимум одного участника акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как митингующие начали кидать бутылки и оскорблять силовиков неподалеку от служебного входа в здание парламента Грузии.
В регионе
13 мая 2024 г. 09:58
В Тбилиси полиция задержала 20 протестующих

В Тбилиси полиция на митинге против проекта закона об иноагентах задержала 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщило МВД Грузии.

Трое из них иностранцы: один гражданин России и двое граждане США. Посольства США и Швейцарии, где действует секция российских интересов, уже проинформированы.

Все задержаны по статьям административного кодекса за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

09.29

В Тбилиси полиция задержала как минимум одного участника акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как митингующие начали кидать бутылки и оскорблять силовиков неподалеку от служебного входа в здание парламента Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, юридический комитет грузинского парламента уже одобрил в III чтении законопроект, который завтра будет рассмотрен в ходе пленарного заседания.

В связи с акциями с сегодняшнего дня в парламенте Грузии на неопределенный срок будет действовать желтый уровень безопасности. Это значит, что вход в здание ограничат для защиты безопасности депутатов и сотрудников.

Ограничение не коснется только аккредитованных журналистов телекомпаний. Вместе с тем, в здание смогут войти максимум две группы от одного вещателя.

Сегодня юридический комитет будет обсуждать законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Завтра в третьем и окончательном чтении его планируют принять на пленарном заседании.

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Версия на английском языке 20 people nabbed during protests in Tbilisi

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