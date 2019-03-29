Оппозиционная партия Грузии: Задержание члена муниципалитета-азербайджанца - кампания "черного пиара"

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" считает задержание члена муниципалитета Марнеульского района Рагима Аскерова по факту получения взятки кампанией "черного пиара" против партии.

Об этом местному бюро Report сказал депутат грузинского парламента от партии Азер Сулейманов.

По его словам, Р.Аскеров не обладал такими полномочиями, чтобы устроить кого-то на госработу.

По мнению А.Сулейманова, задержание члена партии организовано со стороны государства: "Нам известно, кем это организовано".

Депутат отметил, что Р.Аскеров очень требовательный, чистый и верующий человек: "У него нет никакой связи с взяткой".

Отметим, что член муниципалитета Марнеульского района Р.Аскеров был задержан вчера по факту получения взятки в размере 3 000 лари (1 113 долларов). В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Грузии. В случае доказательства вины, ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

Р.Аскеров является членом партии "Единое национальное движение".