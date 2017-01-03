Задержана семья организатора теракта в Стамбуле

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Полиция задержала семью организатора теракта в ночном клубе Стамбула.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, установлено, что террорист, являющийся уйгурским тюрком, 26 ноября прошлого года прибыл в Конью вместе со своей семьей. Чтобы не привлекать внимания, он привез с собой свою жену и двух детей.

Напомним, что установлена личность террориста, в настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию.

Отметим, что в ночь на 1 января было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.