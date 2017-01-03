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    Задержана семья организатора теракта в Стамбуле

    Также установлена личность террориста, в настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Полиция задержала семью организатора теракта в ночном клубе Стамбула. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, установлено, что террорист, являющийся уйгурским тюрком, 26 ноября прошлого года прибыл в Конью вместе со своей семьей. Чтобы не привлекать внимания, он привез с собой свою жену и двух детей. 

    Напомним, что установлена личность террориста, в настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию.

    Отметим, что в ночь на 1 января было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.

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