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    ​Задержан еще один военный адъютант Эрдогана

    Адъютант президента по делам военной авиации подполковник Эркан Кыврак задержан в одном из отелей в городе Серик

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Еще один адъютант президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана задержан по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в стране, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Адъютант президента по делам военной авиации подполковник Эркан Кыврак был задержан в одном из отелей в городе Серик в провинции Анталья с поддельными документами.

    На данный момент адъютант направлен в Анкару для проведения следственных мероприятий.

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