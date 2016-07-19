​Задержан еще один военный адъютант Эрдогана

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Еще один адъютант президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана задержан по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в стране, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Адъютант президента по делам военной авиации подполковник Эркан Кыврак был задержан в одном из отелей в городе Серик в провинции Анталья с поддельными документами.

На данный момент адъютант направлен в Анкару для проведения следственных мероприятий.