Задержан террорист РПК, совершавший взрывы, переодевшись в женскую одежду

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Турции задержан террорист РПК Якуп Падир, который, переодевшись в женскую одежду, совершил взрывы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он участвовал в теракте в районе Аралык провинции Игдыр, в результате которого погибли 13 сотрудников полиции. Вместе с 40-летним Якупом Падиром арестован исполнительный представитель села Язлык района Карагоюн в Игдыре.

Я.Падир вместе с другими террористами совершал взрывы, переодевшись в женскую одежду.

В связи с терактом в районе Аралык арестованы еще 2 члена РПК.