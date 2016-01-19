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    Задержан террорист РПК, совершавший взрывы, переодевшись в женскую одежду

    Вместе с ним арестован исполнительный представитель села Язлык района Карагоюн в Игдыре

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Турции задержан террорист РПК Якуп Падир, который, переодевшись в женскую одежду, совершил взрывы.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он участвовал в теракте в районе Аралык провинции Игдыр, в результате которого погибли 13 сотрудников полиции. Вместе с 40-летним Якупом Падиром арестован исполнительный представитель села Язлык района Карагоюн в Игдыре.

    Я.Падир вместе с другими террористами совершал взрывы, переодевшись в женскую одежду.

    В связи с терактом в районе Аралык арестованы еще 2 члена РПК. 

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