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Задержан подозреваемый в попытке убийства министра обороны Украины

Задержан подозреваемый в попытке убийства министра обороны Украины Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
В регионе
8 августа 2022 г. 18:23
Задержан подозреваемый в попытке убийства министра обороны Украины

Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию об этом распространила Служба безопасности Украины.

В ходе многоэтапной операции была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского ГРУ.

"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Man attempting to assassinate Ukrainian Defense Minister detained 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna müdafiə nazirini öldürmək istəyən şəxs saxlanılıb

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