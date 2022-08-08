Задержан подозреваемый в попытке убийства министра обороны Украины

Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию об этом распространила Служба безопасности Украины.
В ходе многоэтапной операции была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского ГРУ.
"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.