Задержан подозреваемый в попытке убийства министра обороны Украины

Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию об этом распространила Служба безопасности Украины.

В ходе многоэтапной операции была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского ГРУ.

"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.