Задержан подозреваемый в подрыве автомашины депутата парламента Грузии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по делу о подрыве автомашины депутата Гиви Таргамадзе, еще одному человеку предъявлено обвинение. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным ведомства, задержан Б.Ч. (1976 г.р.) по статье 236 Уголовного кодекса Грузии (незаконное хранение и приобретение взрывчатых веществ и боеприпасов), а ранее названному подозреваемым Давиду Хечуашвили предъявлено обвинение по статьям 19 и 109 УК.

По данным ведомства, "в разных районах Тбилиси одновременно были проведены обыски жилых квартир и гаражей лиц" предположительно причастных к "данному преступлению". В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли "печатную литературу и рукописи, в которых были изложены правила изготовления подрывных устройств, материалы, необходимые для изготовления управляемых дистанционно подрывных устройств, изъяты пульты дистанционного управления, несколько пакетов с гексогеном и тротилом, два автомата, оптический прицел, 6 гранат, патроны и т.д.".

Вечером 4 октября в одном из центральных районов Тбилиси раздался взрыв в автомашине депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе. По данным властей, в результате взрыва ранено пять человек, находившихся поблизости от места происшествия.