Задержан один из пяти переданных Азербайджаном армянской стороне военных

Один из армянских военных, вернувшихся из Азербайджана, Арман Хачатрян, задержан.

Один из армянских военных, вернувшихся из Азербайджана, Арман Хачатрян, задержан.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, все пятеро военных, вернувшихся на родину, допрошены, один из них задержан.

Он сообщил, что Хачатрян задержан по статье 365 УК Армении (Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы).

Отметим, что Азербайджан 29 декабря при посредничестве Венгрии передал Армении 5 лиц армянского происхождения.

Ранее Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора. Майор ВС Армении Нарек Еремян, которого Азербайджан вернул армянской стороне, арестован на 2 месяца.