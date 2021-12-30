О нас
Report Georgia
Аудио новости

Задержан один из пяти переданных Азербайджаном армянской стороне военных

Задержан один из пяти переданных Азербайджаном армянской стороне военных Один из армянских военных, вернувшихся из Азербайджана, Арман Хачатрян, задержан.
В регионе
30 декабря 2021 г. 16:12
Задержан один из пяти переданных Азербайджаном армянской стороне военных

Один из армянских военных, вернувшихся из Азербайджана, Арман Хачатрян, задержан.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, все пятеро военных, вернувшихся на родину, допрошены, один из них задержан.

Он сообщил, что Хачатрян задержан по статье 365 УК Армении (Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы).

Отметим, что Азербайджан 29 декабря при посредничестве Венгрии передал Армении 5 лиц армянского происхождения.

Ранее Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора. Майор ВС Армении Нарек Еремян, которого Азербайджан вернул армянской стороне, арестован на 2 месяца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ermənistana qaytardığı hərbçilərdən biri saxlanılıb

Самое важное

Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi