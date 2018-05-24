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    Задержан мужчина, захвативший заложников в квартире на востоке Москвы - ОБНОВЛЕНО - 2

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Мужчина, захвативший на людей в квартире дома на востоке Москвы, задержан. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он ранил себя ножом при задержании и его везут в больницу. 

    Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

    "Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение. Женщина и ребенок, находившиеся в квартире, не пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.

    Одному из заложников - мужчине - причинены телесные повреждения, в результате которых он скончался.

    *** 22:42

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ При захвате заложников на востоке Москвы погиб один человек. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее мужчина выстрелил в потолок. 

    По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате.

    Как сообщает телеканал НТВ в Twitter, злоумышленник — 57-летний художник Александр Боровой. СМИ ссылаются на информацию в соцсетях мужчины.

    Территорию вокруг здания оцепили.

    *** 22:04

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Москве на улице Молостовых вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

    Мужчина выстрелил в потолок. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате.

    Территорию вокруг здания оцепили.

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