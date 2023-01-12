Задержан мужчина, бросивший взрывчатку в отделение полиции Вардениса

Армянская полиция задержала 58-летнего мужчину, бросившего взрывчатку в отделение полиции в Варденисе.

Армянская полиция задержала 58-летнего мужчину, бросившего взрывчатку в отделение полиции в Варденисе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициировано уголовное производство. Выясняется объем нанесенного ущерба и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что вчера около 20:30 со стороны ворот особо охраняемой территории был замечен дым, после чего прозвучал взрыв.

Выяснилось, что неизвестный мужчина бросил на въездные ворота взрывное устройство (вид пока не определен). В результате взрыва был нанесен имущественный ущерб.

На месте были обнаружены остатки зажигательного фитиля.