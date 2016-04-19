​ Задержан мужчина, бросивший гранату в дом Роберта Кочаряна

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване задержан мужчина, который, предположительно, бросил учебную гранату в дом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, им оказался 32-летний Ованес Мурадян.

По данным СМИ, он является водителем такси.

15 апреля полиция Еревана прибыла к дому Роберта Кочаряна после получения сообщения о том, что на дом совершено нападение. Позднее выяснилось, что брошенная в дом граната была учебной.