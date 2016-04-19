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    ​ Задержан мужчина, бросивший гранату в дом Роберта Кочаряна

    По данным СМИ, он является водителем такси

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване задержан мужчина, который, предположительно, бросил учебную гранату  в дом бывшего  президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, им оказался 32-летний Ованес Мурадян. 

    По данным СМИ, он является водителем такси.

    15 апреля полиция Еревана прибыла к дому Роберта Кочаряна после получения сообщения о том, что на дом совершено нападение. Позднее выяснилось, что брошенная в дом граната была учебной. 

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