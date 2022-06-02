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Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Задержан министр здравоохранения Кыргызстана Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны.
В регионе
2 июня 2022 г. 17:45
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в четверг местные СМИ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Бейшеналиев идет в сопровождении сотрудников спецназа. Причины задержания не сообщаются.

Генпрокуратура Кыргызстана и Госкомитет национальной безопасности страны на данный момент не комментируют ситуацию. Минздрав республики также не располагает информацией по этому вопросу.

Бейшеналиев возглавляет Минздрав Кыргызстан с 2020 года.

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