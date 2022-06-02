Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в четверг местные СМИ.
В социальных сетях распространилось видео, на котором Бейшеналиев идет в сопровождении сотрудников спецназа. Причины задержания не сообщаются.
Генпрокуратура Кыргызстана и Госкомитет национальной безопасности страны на данный момент не комментируют ситуацию. Минздрав республики также не располагает информацией по этому вопросу.
Бейшеналиев возглавляет Минздрав Кыргызстан с 2020 года.