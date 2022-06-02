Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в четверг местные СМИ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Бейшеналиев идет в сопровождении сотрудников спецназа. Причины задержания не сообщаются.

Генпрокуратура Кыргызстана и Госкомитет национальной безопасности страны на данный момент не комментируют ситуацию. Минздрав республики также не располагает информацией по этому вопросу.

Бейшеналиев возглавляет Минздрав Кыргызстан с 2020 года.