Стала известна причина задержания министра экономики Дагестана - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина задержания министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Хасбулатов был задержан сотрудниками полиции в связи с уголовным делом о хищении более чем 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.
*** 13:23
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан, в доме чиновника проводятся обыски, передает Report со ссылкой на ТАСС.
О.Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски. О. Хасбулатов задержан в рамках дела, возбужденного МВД Дагестана.
В Минэкономики Дагестана подтвердили, что в ведомстве проходят обыски. При этом там отметили, что министерство работает в обычном режиме.
В ведомстве также опровергли сообщения о попытках Хасбулатова покинуть Дагестан. "Осман Хасбулатов был в рабочей командировке в Москве, вернулся вчера. Информация о том, что его задержали при попытке покинуть республику неверна", - сказал собеседник агентства.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости