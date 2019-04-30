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Стала известна причина задержания министра экономики Дагестана - ОБНОВЛЕНО

​Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски
© ТАСС

Стала известна причина задержания министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам  официального представителя МВД России Ирины Волк, Хасбулатов был задержан сотрудниками полиции в связи с уголовным делом о хищении более чем 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.

*** 13:23

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан, в доме чиновника проводятся обыски, передает Report со ссылкой на ТАСС.

О.Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски. О. Хасбулатов задержан в рамках дела, возбужденного МВД Дагестана.

В Минэкономики Дагестана подтвердили, что в ведомстве проходят обыски. При этом там отметили, что министерство работает в обычном режиме.

В ведомстве также опровергли сообщения о попытках Хасбулатова покинуть Дагестан. "Осман Хасбулатов был в рабочей командировке в Москве, вернулся вчера. Информация о том, что его задержали при попытке покинуть республику неверна", - сказал собеседник агентства.

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