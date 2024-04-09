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Задержан гражданин Грузии по обвинению в торговле людьми

Задержан гражданин Грузии по обвинению в торговле людьми Обвинение в торговле людьми, совершенной при отягчающих обстоятельствах в отношении четырех человек, прокуратура Грузии предъявила 43-летнему владельцу ферм.
В регионе
9 апреля 2024 г. 17:27
Задержан гражданин Грузии по обвинению в торговле людьми

Обвинение в торговле людьми, совершенной при отягчающих обстоятельствах в отношении четырех человек, прокуратура Грузии предъявила 43-летнему владельцу ферм.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании информации, предоставленной Инспекцией труда, МВД установило, что обвиняемый в одном из регионов Грузии обманом, насилием и принуждением заставил четырех человек бесплатно работать в течение определенного времени у себя на фермах. Обвиняемый заставлял их выполнять свои задания в любое время дня и ночи, оскорблял их словесно и физически и не отпускал домой. Потерпевшие, находившиеся в невыносимых условиях, попытались сбежать с территории фермы, но обвиняемый, применяя физическое насилие и угрозы, вернул их назад и насильно заставил работать.

Позднее трем жертвам все же удалось сбежать, а четвертый до 4 апреля 2024 года находился на ферме.

Задержанному предъявлено обвинение по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении более двух лиц при отягчающих обстоятельствах" УК Грузии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17 лет.

По ходатайству прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемый был заключен под стражу.

По информации СМИ, речь идет о жителе региона Кахети. Также сообщается о том, что обвиняемый не отдавал потерпевшим удостоверения личности и мобильные телефоны.

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