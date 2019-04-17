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Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся незаконно пересечь границу Грузии

Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся незаконно пересечь границу

За январь-март этого года задержаны 12 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь госграницу в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила пограничная полиция министерства внутренних дел Грузии. 

Трое задержанных являются гражданами Индии, трое - Бангладеш, 2 - Турции, 1 - Ирана, 1 - Йемена, 1 - Азербайджана, 1 - Афганистана. 

В отчетный период наряду с иностранцами задержаны также 5 граждан Грузии.  

В отношении задержанных приняты следственные меры. Их ждет лишение свободы сроком от 4 до 5 лет. 

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