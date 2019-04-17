Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся незаконно пересечь границу Грузии

За январь-март этого года задержаны 12 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь госграницу в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила пограничная полиция министерства внутренних дел Грузии.

Трое задержанных являются гражданами Индии, трое - Бангладеш, 2 - Турции, 1 - Ирана, 1 - Йемена, 1 - Азербайджана, 1 - Афганистана.

В отчетный период наряду с иностранцами задержаны также 5 граждан Грузии.

В отношении задержанных приняты следственные меры. Их ждет лишение свободы сроком от 4 до 5 лет.