Задержан гражданин Армении, подозреваемый в убийстве в Казахстане

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Гражданин Армении Нарек Курурян, подозреваемый в убийстве в казахстанском городе Караганда, был задержан в России.
Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев.
По его словам, подозреваемый был задержан 9 января правоохранительными органами России на территории Омской области.
Напомним, 1 человек был убит в результате инцидента в ресторане в Караганде 1 января, еще три человека получили ранения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости