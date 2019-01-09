Задержан гражданин Армении, подозреваемый в убийстве в Казахстане

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Гражданин Армении Нарек Курурян, подозреваемый в убийстве в казахстанском городе Караганда, был задержан в России.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев.

По его словам, подозреваемый был задержан 9 января правоохранительными органами России на территории Омской области.

Напомним, 1 человек был убит в результате инцидента в ресторане в Караганде 1 января, еще три человека получили ранения.