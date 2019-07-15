Задержан гражданин Армении, перевозящий в Россию через Грузию радиоактивное вещество

В погранично-пропускном пункте "Садахлы" на грузино-армянской границе задержан гражданин Армении.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила Служба госбезопасности Грузии.

Следствие установило, что гражданин Армении по имени Милитос М. на управляемом им микроавтобусе пытался доставить в Россию через Грузию 4 пакета, в составе которых было вещество торий. Во время проверки пакетов общим весом 71,63 кг было установлено, что в них находится радиоактивный изотоп "Торий 232" с содержанием ядерного материала. Это вещество опасно для здоровья и жизни человека.

Тбилисский городской суд арестовал гражданина Армении.

По факту департамент контрразведки СГБ ведет следствие по статье незаконное приобретение и транспортировка радиоактивных веществ.

Гражданина Армении ждет тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.