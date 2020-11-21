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Задержан экс-спикер парламента Армении

Задержан экс-спикер парламента Армении Задержан бывший руководитель аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателян.
В регионе
21 ноября 2020 г. 05:48
Задержан экс-спикер парламента Армении
Ара Сагателян

Задержан бывший руководитель аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателян.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом сообщил его адвокат Акоп Енокян.

А.Енокян отметил, что А.Сагателян задержан по подозрению в организации митингов.

"Собираемся оспорить в суде вопрос о правомерности задержания Сагателяна", - добавил адвокат.

Напомним, что вот уже второй день граждане, требующие отставки Никола Пашиняна, перекрывают улицы в различных административных районах Еревана.

Такие же акции прошли и во втором городе Армении, Гюмри.

Полиция, применив грубую силу, подвергла задержанию протестующих, в том числе политических и общественных деятелей.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti aparatının sabiq rəhbəri saxlanılıb

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