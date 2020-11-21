Задержан экс-спикер парламента Армении

Задержан бывший руководитель аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателян.
Как передает Report со ссылкой на
А.Енокян отметил, что А.Сагателян задержан по подозрению в организации митингов.
"Собираемся оспорить в суде вопрос о правомерности задержания Сагателяна", - добавил адвокат.
Напомним, что вот уже второй день граждане, требующие отставки Никола Пашиняна, перекрывают улицы в различных административных районах Еревана.
Такие же акции прошли и во втором городе Армении, Гюмри.
Полиция, применив грубую силу, подвергла задержанию протестующих, в том числе политических и общественных деятелей.