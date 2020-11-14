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Задержан бывший глава спецслужбы Армении

Задержан бывший глава спецслужбы Армении Бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна заподозрили в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна
В регионе
14 ноября 2020 г. 18:57
Задержан бывший глава спецслужбы Армении
Артур Ванецян

Бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна заподозрили в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян.

По ее словам, 14 ноября Ванецяна вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также экс-главу армянских спецслужб подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

"Все это уже невозможно комментировать в правовой плоскости. Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведения до конца антигосударственных программ", — подчеркнула Саакян.

В Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.

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