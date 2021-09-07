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Задержан бывший генпрокурор Армении

Задержан бывший генпрокурор Армении Экс-генпрокурор и бывший глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян задержан. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.
В регионе
7 сентября 2021 г. 13:34
Задержан бывший генпрокурор Армении

Экс-генпрокурор и бывший глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян задержан. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

По данным ССС, Овсепян, будучи генпрокурором в 2004-2013 гг., а также главой СК в 2014-2018 гг. фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Помимо этого, по версии следствия, Овсепян получил взятку в особо крупном размере (190 миллионов драмов, или 385 тысяч долларов США), а также совершил хищение имущества на сумму 800 миллионов драмов (1,6 миллиона долларов США).

Овсепяну предъявлено обвинение также в отмывании денег (около 1,3 миллиарда драмов, или 2,63 миллиона долларов).

Таким образом, бывшему генпрокурору предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки, мошенничестве и отмывании денег.

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Версия на английском языке Former Armenian Prosecutor General detained
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş baş prokuroru saxlanılıb

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