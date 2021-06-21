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Задержан бывший боец армянской армии по прозвищу "Монах"

Задержан бывший боец армянской армии по прозвищу "Монах" Участвовавшему в оккупации азербайджанских земель бывшему военнослужащему армянской армии Артуру Айвазяну предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.
В регионе
21 июня 2021 г. 16:13
Задержан бывший боец армянской армии по прозвищу Монах

Участвовавшему в оккупации азербайджанских земель бывшему военнослужащему армянской армии Артуру Айвазяну предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, информацию распространил Следственный комитет Армении.

Сообщается, что после задержания Айвазян был доставлен в полицейский участок. Дополнительной информации нет.

Его адвокат Ара Закарян не знает, о каком хулиганстве идет речь. По словам адвоката, его подзащитный считает, что преследуется по политическим мотивам: “Айвазян объявил бессрочную голодовку”.

Согласно сообщениям, он также известен по прозвищу “Монах”.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun "Monax" ləqəbli keçmiş döyüşçüsü tutulub

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