Задержан бывший боец армянской армии по прозвищу "Монах"

Участвовавшему в оккупации азербайджанских земель бывшему военнослужащему армянской армии Артуру Айвазяну предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

Участвовавшему в оккупации азербайджанских земель бывшему военнослужащему армянской армии Артуру Айвазяну предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, информацию распространил Следственный комитет Армении.

Сообщается, что после задержания Айвазян был доставлен в полицейский участок. Дополнительной информации нет.

Его адвокат Ара Закарян не знает, о каком хулиганстве идет речь. По словам адвоката, его подзащитный считает, что преследуется по политическим мотивам: “Айвазян объявил бессрочную голодовку”.

Согласно сообщениям, он также известен по прозвищу “Монах”.