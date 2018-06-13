Задержан азербайджанец мэр города Марнеули

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Задержан мэр города Марнеули, азербайджанец Темур Абазов. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в прокуратуре Грузии.

По имеющейся информации, его задержание связано с фактом нечеловеческого и унизительного обращения с жителем Марнеули. Следствие по делу ведет подразделение главпрокуратуры в регионе Квемо Картли.

Накануне был опубликован видеоматериал, на котором изображен мужчина, который оскорблял на проходившей в Тбилиси акции Бидзину Иванишвили и мэра Марнеули. Позже был опубликован еще один видеоматериал, в котором видно, что он стал жертвой нечеловеческого и унизительного обращения.