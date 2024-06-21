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Задержан автор сообщений о бомбе в торговом центре Батуми

Задержан автор сообщений о бомбе в торговом центре Батуми Гражданин Грузии был задержан за ложное сообщение о минировании торгового центра в черноморском городе Батуми 6 мая.
В регионе
21 июня 2024 г. 19:25
Задержан автор сообщений о бомбе в торговом центре Батуми

Гражданин Грузии был задержан за ложное сообщение о минировании торгового центра в черноморском городе Батуми 6 мая.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы госбезопасности страны.

Следствие установило, что обвиняемый 6 мая 2024 года распространил сообщение о якобы существовании взрывного устройства в крупном торговом центре курорта. Сотрудники СГБ провели проверку в центре, после чего исключили наличие в здании взрывного устройства.

Теперь задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы в случае подтверждения вины в ложном сообщении о терроризме.

В целом, по данным СГБ, в рамках расследования уже идентифицированы десятки фактов ложных сообщений о минировании мест общественного скопления, учебных заведений и международных аэропортов.

Большинство сообщений, по данным следствия, поступило из-за рубежа. Уже идентифицированы страны, адреса электронной почты и IP-адреса, и теперь СГБ при помощи стран-партнеров ведет идентификацию лиц, стоящих за сообщениями.

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