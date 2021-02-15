Задержан армянин, совершавший преступления под азербайджанским именем

На этапе предварительного следствия удалось выявить около десятка потерпевших, которые дали подробные объяснения

Гражданин Армении обвиняется в эксплуатации несовершеннолетних, применении к ним угрозы насилия с использованием их уязвимого состояния. Он был задержан Службой национальной безопасности, сообщает Report cо ссылкой на "Sputnik-Армения".

По предварительным данным, мужчина, открыв в Facebook аккаунт под азербайджанским именем "Азиз Мурадов", находил родственниц военнослужащих, пропавших без вести в Карабахе или оказавшихся в плену, и передавал им ложную информации о местонахождении их родственников-солдат. Взамен он требовал от девочек присылать ему их фотографии и видеозаписи, снятые в обнаженном виде. В противном случае он угрожал расправой над военными.

Оперативникам удалось найти и задержать мужчину, который дал признательные показания. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте, оно было удовлетворено.

На этапе предварительного следствия удалось выявить около десятка потерпевших, которые дали подробные объяснения.

Подобные преступления входят в число особо тяжких и караются лишением свободы от 10 до 12 лет.

