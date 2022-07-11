Заболеваемость коронавирусом в Грузии за неделю выросла в 5 раз

Если неделю назад среднесуточное число заражений коронавирусом в Грузии составляло 100, то сейчас оно составляет 500. Но это не вызывает беспокойства. В некоторых странах этот показатель еще выше.

Если неделю назад среднесуточное число заражений коронавирусом в Грузии составляло 100, то сейчас оно составляет 500. Но это не вызывает беспокойства. В некоторых странах этот показатель еще выше.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили, сообщает грузинское бюро Report.

Министр заявил, что эпидемиологическая ситуация в Грузии спокойная: “Поводов для беспокойства нет. Резкого роста заболеваемости не наблюдается, эпидемиологическая ситуация полностью контролируется”.

Азарашвили отметил, что в нынешней ситуации оснований для применния ограничений нет.