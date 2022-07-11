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Заболеваемость коронавирусом в Грузии за неделю выросла в 5 раз

Заболеваемость коронавирусом в Грузии за неделю выросла в 5 раз Если неделю назад среднесуточное число заражений коронавирусом в Грузии составляло 100, то сейчас оно составляет 500. Но это не вызывает беспокойства. В некоторых странах этот показатель еще выше.
В регионе
11 июля 2022 г. 16:42
Заболеваемость коронавирусом в Грузии за неделю выросла в 5 раз

Если неделю назад среднесуточное число заражений коронавирусом в Грузии составляло 100, то сейчас оно составляет 500. Но это не вызывает беспокойства. В некоторых странах этот показатель еще выше.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили, сообщает грузинское бюро Report.

Министр заявил, что эпидемиологическая ситуация в Грузии спокойная: “Поводов для беспокойства нет. Резкого роста заболеваемости не наблюдается, эпидемиологическая ситуация полностью контролируется”.

Азарашвили отметил, что в нынешней ситуации оснований для применния ограничений нет.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda bir həftə ərzində koronavirusa yoluxma 5 dəfə artıb

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