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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 32%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 32% Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 28 августа по 3 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%.
В регионе
5 сентября 2023 г. 12:32
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 32%

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 28 августа по 3 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 16 человек, заразившихся коронавирусом.

В период с 21 по 27 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 19,6%, было зарегистрировано 11 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост четвертую неделю подряд.

Количество госпитализаций за прошедшую неделю составило 1 172 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 13,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 28 августа по 3 сентября выздоровели 3 655 человек, или на 17,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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