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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 10%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 10% Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 4 по 10 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 9,7%.
В регионе
12 декабря 2023 г. 12:59
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 10%

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 4 по 10 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 9,7%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 73,39.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте РФ, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране", - также говорится в сообщении.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 148 человек, заразившихся коронавирусом.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 9 451 человек и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 5,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 44 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах он был выше, чем в среднем по России.

С 4 по 10 декабря выздоровели 97 345 человек, или на 39,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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