Американский эксперт: Заблокировавший резолюцию о т.н. "геноциде армян"сенатор защищает исторические факты

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Своими действиями сенатор Линдси Грэма защищает исторические факты и демонстрирует, что есть законодатели и сенаторы США, которые действительно знают мировую историю. Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя блокировку в Конгрессе США резолюции о признании так называемого "геноцида армян" со стороны сенатора Линдси Грэма.

"Сенатор США Линдси Грэм из Южной Каролины всегда поддерживал союз США и Турции. Его стойкое, активное лидерство и последовательность всегда делали его исключительным сенатором", - заявил П.Тейс.

Эксперт подчеркнул, что действия Л.Грэма, выступающего против признания "геноцида армян", очень высоко ценятся.

"Прежде всего, своими действиями он защищает исторические факты и демонстрирует, что есть различные законодатели и сенаторы США, которые действительно знают, понимают мировую историю, и не являются жертвой армянской пропаганды и ее дезинформационной машины", - отметил американский политолог.