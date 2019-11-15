 Наверх

Американский эксперт: Заблокировавший резолюцию о т.н. "геноциде армян"сенатор защищает исторические факты

Заблокировавший резолюцию сенатор США защищает исторические факты
Питер Тейс: Сенатор Линдси Грэм всегда поддерживал союз США-Турция
© Report

Своими действиями сенатор Линдси Грэма защищает исторические факты и демонстрирует, что есть законодатели и сенаторы США, которые действительно знают мировую историю. Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя блокировку в Конгрессе США резолюции о признании так называемого "геноцида армян" со стороны сенатора Линдси Грэма.

"Сенатор США Линдси Грэм из Южной Каролины всегда поддерживал союз США и Турции. Его стойкое, активное лидерство и последовательность всегда делали его исключительным сенатором", - заявил П.Тейс.

Эксперт подчеркнул, что действия Л.Грэма, выступающего против признания "геноцида армян", очень высоко ценятся.

"Прежде всего, своими действиями он защищает исторические факты и демонстрирует, что есть различные законодатели и сенаторы США, которые действительно знают, понимают мировую историю, и не являются жертвой армянской пропаганды и ее дезинформационной машины", - отметил американский политолог.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!