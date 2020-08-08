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За выборами в Беларуси будут наблюдать 52 представителя МПА СНГ

За выборами в Беларуси будут наблюдать 52 представителя МПА СНГ Наблюдение за президентскими выборами в Белоруссии 9 августа будут вести 52 представителя Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
В регионе
8 августа 2020 г. 15:18
За выборами в Беларуси будут наблюдать 52 представителя МПА СНГ

Наблюдение за президентскими выборами в Беларуси 9 августа будут вести 52 представителя Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПА.

Координатором группы наблюдателей от МПА выступает председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

В мониторинговой группе представлены парламентарии и делегаты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана, секретариата МПА, а также эксперты Международного института развития демократии в странах Содружества.

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