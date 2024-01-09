За время войны в Украине погибли около 135 азербайджанцев

Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев с начала полномасштабной войны в Украине.

Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев с начала полномасштабной войны в Украине.

Согласно результатам частного расследования, проведенного восточноевропейским бюро Report, выяснилось, что за это время погибли 38 военнослужащих Вооруженных сил Украины, являющихся азербайджанцами по национальности.

С начала военных действий в Украине погибли по меньшей мере 135 азербайджанцев, около 100 получили ранения, около 70 пропали без вести. Большинство из них долгое время проживали в Украине и являлись гражданами этой страны.

Отметим, что приведенные данные не являются официальной статистикой, поэтому реальное число погибших и пропавших без вести в Украине азербайджанцев может быть больше.