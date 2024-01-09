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За время войны в Украине погибли около 135 азербайджанцев

За время войны в Украине погибли около 135 азербайджанцев Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев с начала полномасштабной войны в Украине.
В регионе
9 января 2024 г. 13:24
За время войны в Украине погибли около 135 азербайджанцев

Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев с начала полномасштабной войны в Украине.

Согласно результатам частного расследования, проведенного восточноевропейским бюро Report, выяснилось, что за это время погибли 38 военнослужащих Вооруженных сил Украины, являющихся азербайджанцами по национальности.

С начала военных действий в Украине погибли по меньшей мере 135 азербайджанцев, около 100 получили ранения, около 70 пропали без вести. Большинство из них долгое время проживали в Украине и являлись гражданами этой страны.

Отметим, что приведенные данные не являются официальной статистикой, поэтому реальное число погибших и пропавших без вести в Украине азербайджанцев может быть больше.

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Версия на английском языке Number of people of Azerbaijani origin killed and went missing in Ukraine war revealed
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə həlak olan və itkin düşən azərbaycanlıların sayı məlum olub

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