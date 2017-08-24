За время президентства Реджеп Тайип Эрдоган трижды посещал Азербайджан

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ За последние три года президентства глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган три раза совершал визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в период с 28 августа 2014 года по 10 августа 2017 года он 86 раз совершал визиты в зарубежные страны.

В основном Реджеп Тайип Эрдоган посетил европейские страны. Президент совершил 21 визит в 16 европейских стран.

Он по одному разу выезжал в Британию, Латвию, Эстонию, Украину, Словению, Словакию, Румынию, Албанию, Хорватию, Польшу, Беларусь, Боснию и Герцеговину, дважды был в Германии и трижды посещал Францию и Бельгию.

Эрдоган, посетивший США 5 раз, лишь один раз совершил визит в Колумбию, Кубу, Мексику, Чили, Перу и Эквадор.

За три года в рамках официальных визитов он четырежды был в России, трижды - Китае, и один раз, в 2015 году посетил Иран.

Президент Турции трижды посетил Азербайджан и Турецкую Республику Северный Кипр, по одному разу был в Афганистане, Казахстане, Узбекистане, Индонезии, Японии и Индии, дважды выезжал в Туркменистан, и трижды совершал визит в Пакистан.

Также представлена информация о визите Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Африки.

В 2014 году он 12 раз посетил 12 стран, в 2015 году 33 раза был в 28 странах, в 2016 году 22 раза побывал в 20-ти странах, а в этом году 19 раз выехал в 15 стран.

За три года президентства Эрдоган 147 раз выезжал в 65 провинций в пределах страны.

Напомним, что 10-11 сентября этого года ожидается визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.