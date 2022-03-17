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За весь период военных действий в Украине погибли 108 детей, более 120 ранены

За весь период военных действий в Украине погибли 108 детей, более 120 ранены Вследствие военных действий России на территории Украины погибли 108 детей, более 120 ранены.
В регионе
17 марта 2022 г. 12:09
За весь период военных действий в Украине погибли 108 детей, более 120 ранены

Вследствие военных действий России на территории Украины погибли 108 детей, более 120 ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права. По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 ранены", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграм-канале.

По информации ведомства больше всего пострадало детей в Киевской области – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14 и Херсонской – 10 областях.

В сообщении указывается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.

Также, как отмечают в прокуратуре, оккупанты обстреляли более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

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Версия на английском языке 108 children killed, over 120 injured in Ukraine for entire period of hostilities
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibə nəticəsində həlak olan uşaqların sayı artır

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