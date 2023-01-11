За украинский город Соледар идут ожесточенные бои

За город Соледар Донецкой области Украины идут ожесточенные бои между украинскими военными и российскими подразделениями, состоящими в основном из наемников ЧВК "Вагнер".

За город Соледар Донецкой области Украины идут ожесточенные бои между украинскими военными и российскими подразделениями, состоящими в основном из наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Report , в связи с ситуацией от сторон поступает противоречивая информация.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Соледар находится не в "котле", как утверждают "вагнеровцы", а в полукольце. По его словам, ВСУ держат оборону на западе и севере города. Кроме того, А.Арестович подчеркнул, что дорога, ведущая к Соледару с юга, находится под огневым контролем российских военных. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр же ничего конкретного о ситуации в городе не сообщает, описав ситуацию как "ожесточенные бои". Военный журналист Юрий Бутусов, который регулярно освещает бои на Бахмутском неаправлении, отметил , что российские телеграм-каналы распространяют дезинформацию и что украинские солдаты в Соледаре не окружены.

Хотя официальная Москва не выступает с официальным заявлением о последней ситуации в Соледаре, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город находится под полным контролем, утверждая, что в боях за город принимают участие только силы ЧВК. В российских СМИ эта информация была встречена неоднозначно в контексте бездействия ВС РФ. Украинская сторона опровергает информацию об участии в боях только "вагнеровцев".

При этом ресурс Def Mon, который проанализировал ситуацию на основании данных из открытых источников, считает , что изображения, опубликованные пресс-службой Пригожина и якобы подтверждающие контроль ЧВК "Вагнер" над городом, сделаны в городе Владимировка Донецкой области.

Отметим, что бои за Соледар, начавшиеся 3 августа 2022 года, обрели ожесточенный характер в январе. Таким образом, линия обороны украинской армии была прорвана во время "рождественского перемирия", объявленного Москвой в одностороннем порядке. Российской стороне 6-7 января удалось захватить значительную часть города. В боях принимают активное участие наемники российской ЧВК "Вагнер".