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За сутки ВСУ сбили 2 крылатые ракеты, уничтожили 10 бронированной техники

За сутки ВСУ сбили 2 крылатые ракеты, уничтожили 10 бронированной техники ВС России продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры.
В регионе
26 мая 2022 г. 09:07
За сутки ВСУ сбили 2 крылатые ракеты, уничтожили 10 бронированной техники

ВС России продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"На Северском направлении противник осуществляет меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления.

Противник обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополья Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает районы сосредоточения наших войск. Российские войска также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновое и Черкасские Тишки.

Противник пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Российские войска обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепель, Довгеньке, Курулька, Богородичное и Студенок.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 10 атак врага, уничтожено 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла удар по позициям противника и уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили 2 крылатые ракеты", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

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