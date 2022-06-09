За сутки ВСУ отразили семь атак ВС РФ, уничтожено три танка, 6 БПЛА

За минувшие сутки ВС Украины на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотн

За минувшие сутки ВС Украины на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии врага понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибших и около 400 раненых. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1 800 военнослужащих из числа бригады.

На Харьковском направлении противник с целью повышения устойчивости обороны, проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений.

Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепель и Уды.

На Северодонецком направлении враг обстрелял подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также противник нанес удары на гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Катериновка. По Тошковке российские войска нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Катериновка противник понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших подразделений из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск.

На Южнобугском направлении противник применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое Благодатное, Любомировка и Таврическое", - сказано в сообщении.