За сутки ВСУ отбиты 10 воздушных целей ВС РФ, уничтожены 7 БПЛА и 3 крылатые ракеты

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Украины были поражены десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых 6 БПЛА типа Орлан-10, 1 БПЛА типа "Форпост" и 3 крылатые ракеты.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Украины были поражены десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых 6 БПЛА типа Орлан-10, 1 БПЛА типа "Форпост" и 3 крылатые ракеты.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, на территории Донецкой и Луганской областей успешно отбиты 6 атак российских войск.

Уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Изюмском направлении противник подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

В Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия от контроля населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск", - отмечено в сообщении.