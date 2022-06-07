За сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отражены 10 атак ВС РФ

За прошедшие сутки ВС Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 10 атак ВС России: уничтожены 1 танк, 3 артиллерийских систем, 2 боевых бронированных машин, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили д

За прошедшие сутки ВС Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 10 атак ВС России: уничтожены 1 танк, 3 артиллерийских систем, 2 боевых бронированных машин, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА типа "Орлан-10".

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, в результате обстрелов ВС РФ в Донецкой области погибли 4 мирных жителей, 7 человек получили ранения.

"На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности Вооруженных сил Беларуси до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении.

Противник обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха. С целью уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении кроме артиллерийских обстрелов, противник нанес авиаудары. Основные усилия он сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, Роты.

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениях сил противника на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. ВС РФ потеряли более 20 человек и до 10 единиц военной техники", - сказано в сообщении.