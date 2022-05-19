За сутки ВС Украины уничтожили российский самолет и крылатую ракету

За предыдущие сутки подразделения украинских зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин,

За предыдущие сутки подразделения украинских зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный склад.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины.

На Донецком и Луганском направлениях прошедших суток отбиты 16 атак ВС России, уничтожены 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларуси ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имело.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка", - сказано в сообщении.