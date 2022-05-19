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За сутки ВС Украины уничтожили российский самолет и крылатую ракету

За сутки ВС Украины уничтожили российский самолет и крылатую ракету За предыдущие сутки подразделения украинских зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин,
В регионе
19 мая 2022 г. 09:19
За сутки ВС Украины уничтожили российский самолет и крылатую ракету

За предыдущие сутки подразделения украинских зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный склад.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины.

На Донецком и Луганском направлениях прошедших суток отбиты 16 атак ВС России, уничтожены 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларуси ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имело.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка", - сказано в сообщении.

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