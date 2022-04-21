О нас
Аудио новости

За сутки ВС Украины уничтожили 3 российских БПЛА и крылатую ракету

За сутки ВС Украины уничтожили 3 российских БПЛА и крылатую ракету Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки отражены 4 воздушных целей ВС России, сбиты три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.
В регионе
21 апреля 2022 г. 09:51
За сутки ВС Украины уничтожили 3 российских БПЛА и крылатую ракету

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки отражены 4 воздушных целей ВС России, сбиты три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в Facebook.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 9 атак противника, уничтожены 1 танк, 10 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийская система, 2 единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами", - сказано в сообщении.

Генштаб сообщил, что российские войска пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

"Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Слобожанском направлении ВС РФ продолжают наращивать систему технического обеспечения.

Противник продолжает частичную блокировку и обстрелы Харькова. На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области ВС РФ планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, они поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces destroy 3 UAVs and 10 armoured vehicles of Russia - General Staff
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: "Rusiyanın 9 zirehli texnikası, 3 PUA-sı məhv edilib"

Экслюзивные новости

Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi