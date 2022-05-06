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За сутки ВС Украины поразили 15 воздушных целей ВС России

За сутки ВС Украины поразили 15 воздушных целей ВС России За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Украины были поражены 15 воздушных целей ВС России: 15 БПЛА типа "Орлан" и один самолет.
В регионе
6 мая 2022 г. 09:15
За сутки ВС Украины поразили 15 воздушных целей ВС России

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Украины были поражены 15 воздушных целей ВС России: 15 БПЛА типа "Орлан" и один самолет.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, на территории Донецкой и Луганской областей украинской армией за минувшие сутки отбиты 11 атак ВС РФ.

В результате уничтожены 8 российских танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.

"Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Продолжаются обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова. Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения, проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия. На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточил на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

В городе Мариуполе продолжает блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка", - сказано в сообщении.

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