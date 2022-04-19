За сутки ВС Украины отразили 7 атак российских войск, уничтожены 4 БПЛА и 1 самолет

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей Украины отражены 7 атак ВС России.

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей Украины отражены 7 атак ВС России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"Уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом. Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты", - сказано в сообщении.

"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих. Кроме того, около 500 ранены, а 70 человек числятся пропавшими без вести. Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", – сообщает Генштаб ВСУ.