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За сутки ВС Украины отразили 7 атак российских войск, уничтожены 4 БПЛА и 1 самолет

За сутки ВС Украины отразили 7 атак российских войск, уничтожены 4 БПЛА и 1 самолет За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей Украины отражены 7 атак ВС России.
В регионе
19 апреля 2022 г. 09:20
За сутки ВС Украины отразили 7 атак российских войск, уничтожены 4 БПЛА и 1 самолет

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей Украины отражены 7 атак ВС России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"Уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом. Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты", - сказано в сообщении.

"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих. Кроме того, около 500 ранены, а 70 человек числятся пропавшими без вести. Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", – сообщает Генштаб ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: "Son sutkada Rusiyanın 10 tankı məhv edilib”

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