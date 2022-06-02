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За сутки ВС Украины отразили 13 атак на Донецком и Луганском направлениях

За сутки ВС Украины отразили 13 атак на Донецком и Луганском направлениях Российские войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине. С территории России обстреляны из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской об
В регионе
2 июня 2022 г. 09:06
За сутки ВС Украины отразили 13 атак на Донецком и Луганском направлениях

Российские войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине. С территории России обстреляны из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Для снижения наступательного потенциала украинских военных российские войска обстреляли позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

"На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Противник с помощью артиллерии обстрелял населенные пункты Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Бобровое и Устиновка, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 13 атак врага, уничтожено 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников типа "Орлан-10", - сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что противник продолжает терять беспилотные летательные аппараты на всех направлениях. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС РФ.

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Версия на английском языке Ukraine repels 13 Russian attacks in Donetsk, Luhansk directions

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